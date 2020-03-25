Çad'da Boko Haram'dan askeri birliğe saldırı: 92 ölü, 47 yaralı Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın ordu mensuplarına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 92 askerin yaşamını yitirdiği, 47 askerin yaralandığı bildirildi.

Orta Afrika ülkesi Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın ordu mensuplarına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 92 askerin yaşamını yitirdiği, 47 askerin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby saldırının düzenlendiği bölgede yaptığı açıklamada, Çad Gölü eyaletindeki Bouma kentinde Boko Haram mensuplarının askeri birliğe saldırdığını, çıkan çatışmanın en az 5 saat sürdüğünü belirtti. Euronews.com'da Görüntüle