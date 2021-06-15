Çabaçam Öğrencilerinden Yılsonu Etkinliği
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Çabaçam Öğrencilerinden Yılsonu Etkinliği

Çabaçam Öğrencilerinden Yılsonu Etkinliği
Habermetre - Haberler | Toplum

ÇOMÜ Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (ÇABAÇAM) öğrenci ve eğitmenleri tarafından hazırlanan yılsonu etkinliği izleyenlerden büyük beğeni aldı.

ÇOMÜ Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (ÇABAÇAM) öğrenci ve eğitmenleri tarafından hazırlanan yılsonu etkinliği izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezinde 15 Haziran 2021 Salı günü düzenlenen yılsonu etkinliğine Belediye Başkan Vekili Didem Güner'in yanı sıra Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan ve merkez katılımcısı minik öğrencilerin velileri katılım gösterdi.

Minik öğrencilerin yıl sonu etkinliği için öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları müzik ve dans gösterileri izleyenlerden büyük beğeni topladı. Etkinlikte karne heyecanı da yaşayan minikler, karnelerini eğitmenlerinden aldı.

15. 06. 2021 14: 18

Kaynak: Habermetre

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