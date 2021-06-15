Çabaçam Öğrencilerinden Yılsonu Etkinliği

ÇOMÜ Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (ÇABAÇAM) öğrenci ve eğitmenleri tarafından hazırlanan yılsonu etkinliği izleyenlerden büyük beğeni aldı.