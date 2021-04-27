C vitamini içeren meyve ve sebzeler kalkan gibi koruyor

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, Ramazan ayında bağışıklık sistemini güçlendirmek için tavsiyelerde bulundu.

İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayında bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemine işaret eden uzmanlar, yüksek kalorili içecek ve yiyeceklerin yerine iftar ve sahur sofralarında bağışıklık sistemini destekleyici meyve ve sebzelere yer verilmesini tavsiye ediyor. Kuşburnu, turunçgiller, domates, biber, maydanoz, soğan, kabak, brokoli ve yeşil salataların C vitamini kaynağı olduğunu belirten uzmanlar, "Antioksidan ve C vitamini kaynağı sebze ve meyveler, vücudumuzu kalkan gibi koruyarak zinde kalmamızı da sağlayacaktır" tavsiyesinde bulunuyor.

İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olduğunu belirten Özden Örkçü, "Yüksek kalorili içecek ve yiyeceklerin yerine, bağışıklık sistemimizi destekleyici meyve sebzelere iftar ve sahur saatlerinde yer vermeliyiz." dedi.

Sebze ve meyveler zinde kalmamızı sağlıyor

Ramazan sofralarını vazgeçilmesi tatlı konusunda da uyarıda bulunan Özden Örkçü, "Unutmayalım ki iftar saatini beklerken hayalini kurduğumuz tatlılar sadece kalori almaktan başka bir şeyi ifade etmezken, antioksidan ve C vitamini kaynağı sebze ve meyveler vücudumuzu kalkan gibi koruyarak zinde kalmamızı da sağlayacaktır." dedi.

Toksin atımını hızlandırmak için 8 su bardağı su

Su tüketiminin önemine de işaret eden Özden Örkçü, "Toksin atımını hızlandırmak ve vücudumuzu canlandırmak için günlük 8 su bardağı su tüketimini ihmal etmemekle beraber taze sıkılmış bazı meyve ve sebze sularının da tüketimini arttırmak çok doğru olacaktır." dedi.

Hazır ürünlerden uzak durulmalı

Hazır çorbalar ve paketli ürünlerin tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirten Örkçü, "Özellikle içeriğini bilmediğimiz ürünler, hazır çorbalar, rafine gıdalar (sanayi tipi kek, börek, pasta, bisküvi, iyi pişmemiş ürünler üzerinde yanık ve kömür karası görünümü olan ürünlerden uzak durmak gerekir." dedi.

Sofranızdan eksik etmeyin!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, bağışıklık sistemini güçlendirmeyi sağlayan meyve ve sebzeleri şöyle sıraladı:

C vitamini: Bağışıklık siteminizi güçlü tutarak hastalanmanızı engeller. Kuşburnu, turunçgillerden, domates, biber, maydanoz, soğan, dutsu meyveler dediğimiz berryler, kabak, brokoli ve yeşil salatalar C vitamin almanızı sağlayacak besinlerdir.

Sarımsak: Yemeklere lezzet verici olarak kullanılmasının yanında birçok hastalığı tedavi etmek amacıyla da kullanılmaktadır.

Kefir: Kefir düzenli tüketildiğinde vücut direncini arttırma da çok önemlidir.

Zencefil: Asya kökenli bir bitki olan zencefilin sağlığa yararı çok eski zamanlardan beri bilinmektedir, yüksek vitamin ve besin kaynağıdır.

Kekik: Kramp çözücü, dezenfekte edici ve balgam söktürücü olarak kullanılmaktadır. Akciğer ve bronşlar başlıca kullanım alanlarındandır.

Kaynak: Bültenler