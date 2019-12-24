: C¸ukur 3.Sezon 14.Bo¨lu¨m Cumali Azrail'in Penc¸esinde

24.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:46

3.Sezon 14.Bölüm Özet:

Azer'in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali'den gelecek iyi haberi bekleyecek. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer'e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca'yı bulacak. Bir oğullarını daha kaybetmek istemeyen Sultan ve Fadik bu savaşa son vermeye çalışacak. Bütün bunlardan habersiz Almanya'da olan Vartolu, babasının katilini öğrenmek için canını tehlikeye atacak. Cumali'nin hayati tehlikesi sürerken, Yamaç'ın düşmanlarıyla hesaplaşması izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Yaşanan aksiyon dolu gelişmeler sonucu Yamaç sonunda kendisini kurtaranın kim olduğunu öğrenecek.

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