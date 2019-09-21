C¸ocuk 3. Bo¨lu¨m 2. Fragman

21.09.2019 11:01

Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikaye…

Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça'nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını Efe koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye'nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır.

Yapım: 1441 Productions

Yönetmen: Serkan Birinci

Senarist: Nazlı Sunlu Kaçan - Hilal Yıldız

Oyuncu Kadrosu:

Nazan Kesal

İsmail Hacıoğlu

Serhat Teoman

Merve Çağıran

Ceyda Ateş Toplusoy

Kenan Acar

Nimet İyigün

Mehmet Emin Güney