Byegm'den Kan Bağışına Davet

Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Müdürlüğü, kentte görev yapan basın mensuplarıyla birlikte kan bağışı kampanyası düzenliyor.





BYEGM Afyonkarahisar İl Müdürü Cemil Paslı, yaptığı yazılı açıklamada, kentte görev yapan basın mensuplarını kan bağışında bulunmaları konusunda davet etti.



Türk Kızılayı'nın kan stoklarında azalma olduğunu, bir kan bağışının üç kişiye can kattığını ifade eden Paslı, özellikle farkındalık oluşturma konusunda basın kuruluşlarının katkısının hayati derecede önemli olduğunu belirtti.





Paslı, kan bağışı kampanyasının 13 Eylül'de BYEGM Afyonkarahisar il binasında düzenleneceğini ve bağışta bulunan meslektaşlarına aşure ikram edileceğini kaydetti.