Buzlanma nedeniyle kayan araç evin bahçe duvarına çarparak devrildi
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Buzlanma nedeniyle kayan araç evin bahçe duvarına çarparak devrildi

20.01.2021 16:56 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:00
Buzlanma nedeniyle kayan araç evin bahçe duvarına çarparak devrildi

BURSA'da buz tutan yolda kayan hafif ticari araç, bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi.

BURSA'da buz tutan yolda kayan hafif ticari araç, bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'da geçen hafta başlayan kar yağışının ardından sokak aralarında ve yollarda buzlanmalar oluştu. Sürücülerin, buzlanma nedeniyle trafikte yaşadıkları zor anlar kameralara anbean yansıyor. Buz tutan bir yolda yokuş aşağı inen ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaymaya başladığı anlar,  o sırada cep telefonu kamerasıyla  kar manzarası çeken bir vatandaş tarafından saniye saniye   görüntülendi. Görüntülerde, kayan aracın bir evin bahçe duvarına çarparak devrilmesi yeralıyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsüne ilk müdahale, olay yerinde yapılırken polis de kazayla ilgili soruşturma  başlattı.


Buzlanma nedeniyle kayan araç evin bahçe duvarına çarparak devrildi
Buzlanma nedeniyle kayan araç evin bahçe duvarına çarparak devrildi
Buzlanma nedeniyle kayan araç evin bahçe duvarına çarparak devrildi
Buzlanma nedeniyle kayan araç evin bahçe duvarına çarparak devrildi
Buzlanma nedeniyle kayan araç evin bahçe duvarına çarparak devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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