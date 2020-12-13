Buzdolabı tamirini beğenmeyen adam, pompalı tüfekle dehşet saçtı
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Buzdolabı tamirini beğenmeyen adam, pompalı tüfekle dehşet saçtı

13.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:41

Bayrampaşa'da buzdolabını tamir ettirmek için beyaz eşya servisini çağıran kişi, tamir bittikten sonra buzdolabından ses geldiğini iddia ederek parasını geri istedi. Ret cevabıyla adeta deliye dönen adam, görevlileri pompalı tüfekle tehdit edip servis aracına zarar verdi. Yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.

Bayrampaşa'da, 5 Aralık Cumartesi günü Cicozyolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, İ.Ö.G, buzdolabı bozulduğu için evine servis çağırdı. Yapılan işlemin ardından buzdolabından ses geldiğini ve tamiri beğenmediğini ifade eden adam parasını geri istedi. Servis görevlileri tamiri yaptıklarını ve para iadesinin mümkün olmadığını söyleyip evden ayrıldı.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Parasının iade edilmemesine öfkelenen şahıs, pompalı tüfeğini alıp servis görevlilerinin yanına gitti. İddiaya göre öfkeden deliye dönen adam, servis aracının camlarını kırıp, görevlileri öldürmekle tehdit etti. Görevlilerin parayı iade etmesine rağmen hızını alamayan şahıs, bu kez de servis aracına ait ruhsatına el koydu. Olayın ardından servis görevlilerinin şikayetiyle gözaltına alınan adam tutuklandı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Şikayet üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, İ.Ö.G isimli şahsı evinde, olayda kullandığı pompalı tüfek, bu tüfeğe ait 4 adet mermi ve servis aracına ait ruhsat ile birlikte gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Buzdolabı tamirini beğenmeyen adam, pompalı tüfekle dehşet saçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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