Buzağını minibüsünün ön koltuğunda taşıdı
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Buzağını minibüsünün ön koltuğunda taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Buzağını minibüsünün ön koltuğunda taşıdı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hareket halindeki bir minibüsün ön koltuğunda sürücüyle birlikte bir buzağının seyahat ettiğini görenler şaşkınlık yaşadı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hareket halindeki bir minibüsün ön koltuğunda sürücüyle birlikte bir buzağının seyahat ettiğini görenler şaşkınlık yaşadı.

İlçeye bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde yaşayan besici Mehmet Şanlı, kısa süre önce dünyaya gelen buzağısını havaların soğuması nedeniyle evine götürdü.

Şanlı, havaların iyileşmesinin ardından buzağısını tekrar dağlık alandaki ahırına götürmek için oğluyla minibüse bindi. Minibüsün ön koltuğunda buzağı ve oğluyla birlikte yolculuk etmeye başlayan Şanlı, "Üşümüştü eve getirdik, şimdi annesinin yanına geriye götürüyoruz. Buzağımız dört gün önce doğdu" diye konuştu.

(Ali Rıza Önses/İHA)

Buzağını minibüsünün ön koltuğunda taşıdı
Buzağını minibüsünün ön koltuğunda taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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