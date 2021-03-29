Buzağının minibüsle yolculuğu gülümsetti
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Buzağının minibüsle yolculuğu gülümsetti

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Buzağının minibüsle yolculuğu gülümsetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 günlük buzağının minibüsün ön koltuğunda yolculuğu ilginç görüntüler oluşturdu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 günlük buzağının minibüsün ön koltuğunda yolculuğu ilginç görüntüler oluşturdu.

Beyşehir'e bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Şanlı, 4 gün önce dünyaya gözlerini açan buzağısını, soğuk havalar nedeniyle üşüdüğünden dolayı evine götürdü.

Şanlı, havaların ısınmasının ardından buzağıyı tekrar dağlık alana götürmek için oğluyla birlikte yeniden minibüsünün ön koltuğuna bindirerek yola çıktı.

Yeşildağ Mahallesi'nde yolda seyahati esnasında gazetecileri görünce duran Şanlı, "Üşümüştü eve getirdik, şimdi annesinin yanına geri götürüyoruz. Buzağımız daha dört günlük." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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