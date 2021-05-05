RİZE HAFİF TİCARİ ARACINA KOYDUĞU 2 BUZAĞI İLE YAYLAYA ÇIKTI
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RİZE HAFİF TİCARİ ARACINA KOYDUĞU 2 BUZAĞI İLE YAYLAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde Mehmet Yıldız, kamyonet bulamayınca 2 buzağıyı koyduğu hafif ticari araçla yaylaya çıkardı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde Mehmet Yıldız, kamyonet bulamayınca 2 buzağıyı koyduğu hafif ticari araçla yaylaya çıkardı. Yıldız'ın aracındaki hayvanları görenler şaşkınlık yaşadı.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Mehmet Yıldız, 2 buzağı ile Çiçekli yaylasına çıkmak istedi. Kamyonet bulamayan Yıldız, ilginç bir yöntemle hayvanları taşıdı. Hafif ticari aracın arka koltuklarını yatıran Yıldız, iki buzağıyı araca yerleştirdi. Yaylaya çıkan Yıldız'ın aracındaki hayvanları görenler şaşkınlık yaşadı.

Yaylaya çıktığını anlatan Mehmet Yıldız 'Aracımın arka koltuklarını söküp 2 buzağıyı yerleştirdim. Kamyonet bulamayınca mecbur kaldım. Birlikte yolculuk yaptık' dedi.

RİZE HAFİF TİCARİ ARACINA KOYDUĞU 2 BUZAĞI İLE YAYLAYA ÇIKTI
RİZE HAFİF TİCARİ ARACINA KOYDUĞU 2 BUZAĞI İLE YAYLAYA ÇIKTI
RİZE HAFİF TİCARİ ARACINA KOYDUĞU 2 BUZAĞI İLE YAYLAYA ÇIKTI
RİZE HAFİF TİCARİ ARACINA KOYDUĞU 2 BUZAĞI İLE YAYLAYA ÇIKTI
RİZE HAFİF TİCARİ ARACINA KOYDUĞU 2 BUZAĞI İLE YAYLAYA ÇIKTI
RİZE HAFİF TİCARİ ARACINA KOYDUĞU 2 BUZAĞI İLE YAYLAYA ÇIKTI
RİZE HAFİF TİCARİ ARACINA KOYDUĞU 2 BUZAĞI İLE YAYLAYA ÇIKTI
RİZE HAFİF TİCARİ ARACINA KOYDUĞU 2 BUZAĞI İLE YAYLAYA ÇIKTI
RİZE HAFİF TİCARİ ARACINA KOYDUĞU 2 BUZAĞI İLE YAYLAYA ÇIKTI
RİZE HAFİF TİCARİ ARACINA KOYDUĞU 2 BUZAĞI İLE YAYLAYA ÇIKTI
RİZE HAFİF TİCARİ ARACINA KOYDUĞU 2 BUZAĞI İLE YAYLAYA ÇIKTI
RİZE HAFİF TİCARİ ARACINA KOYDUĞU 2 BUZAĞI İLE YAYLAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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