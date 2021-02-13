Buz tutan Çoruh Nehri'nde 'Eskimo' usulü balık avlıyorlar
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Buz tutan Çoruh Nehri'nde 'Eskimo' usulü balık avlıyorlar

13.02.2021 12:14 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:18
Buz tutan Çoruh Nehri'nde 'Eskimo' usulü balık avlıyorlar

BAYBURT'ta vatandaşlar, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan Çoruh Nehri'nde Eskimo usulüyle balık avlıyor.

BAYBURT'ta vatandaşlar, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan Çoruh Nehri'nde Eskimo usulüyle balık avlıyor. Buz kütlesini kazmalarla kıran vatandaşlar, daha sonra elleriyle balık yakalıyor.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Çoruh Nehri, yaz- kış balıkçıların umudu oluyor. Bayburt'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Baksı köyünde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan vatandaşlar, sabah erken saatlerde dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Çoruh Nehri'nin kıyısına gidiyor. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki buz kütlelerini kazmalarla kıran vatandaşlar, daha sonra elleriyle Eskimo usulü balık avlıyor.Nehirde balık tutan vatanların zorlu mesaisi ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.


Buz tutan Çoruh Nehri'nde 'Eskimo' usulü balık avlıyorlar
Buz tutan Çoruh Nehri'nde 'Eskimo' usulü balık avlıyorlar
Buz tutan Çoruh Nehri'nde 'Eskimo' usulü balık avlıyorlar
Buz tutan Çoruh Nehri'nde 'Eskimo' usulü balık avlıyorlar
Buz tutan Çoruh Nehri'nde 'Eskimo' usulü balık avlıyorlar
Buz tutan Çoruh Nehri'nde 'Eskimo' usulü balık avlıyorlar
Buz tutan Çoruh Nehri'nde 'Eskimo' usulü balık avlıyorlar
Buz tutan Çoruh Nehri'nde 'Eskimo' usulü balık avlıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ

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