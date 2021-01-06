Buz tutan Çıldır Gölü'nde sürat pateni antrenmanı

ARDAHAN'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kısa kulvar (short track) sürat pateni takımı, yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde antrenman yaptı.

Göle'den Çıldır ilçesine, sabah saatlerinde minibüsle gelen kısa kulvar sürat pateni takımı, antrenörler Leyla Yılmaz eşliğinde, Çıldır Gölü'nde antrenman yaptı. Çevredekilerin de merakla izlediği 15 sporcunun çalışmasını; Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar da takip etti. Sosyal mesafe kurallarına uyularak, yapılan antrenmanda sporcular, ısınma hareketlerinin ardından buza çıkıp, çalışmalarını sürdürdü. 124 bin metrekarelik doğal buz pistinde bir araya gelen sporcuların antrenmanı 30 dakika sürdü.

TÜRKİYE 'NİN EN BÜYÜK BUZ PİSTİ'Kaymakam Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nün sadece Ardahan ve Çıldır bölgesi için değil Türkiye 'nin önemli turizm potansiyelini barındırdığını söyledi. Gölün ve bölgenin tanıtımı için donan yüzeyde doğal buz pateni pisti oluşturduklarını kaydeden Taş, "Türkiye'de benzeri olmayan bir manzara ve ortam bizde mevcut. Türkiye'nin en büyük buz pisti üstündeyiz. Bu manzarayı ve ortamı görmek isteyenleri ilçemize bekliyoruz. Çıldır Gölü her mevsim başka bir güzel. Biz de bugün sporcularımızla bunu yaşamak istedik" diye konuştu.Belediye Başkanı Azizoğlu da Çıldır Gölü'nün muhteşem manzara sunduğunu söyledi. Azizoğlu, "Bu manzarayı bizzat görmek ve yaşamak lazım. Bugünkü etkinliğimiz de gölün tanıtımı için son derece önemli" dedi.

Buz pateni hocası Leyla Yılmaz da Çıldır Gölü'nün kendilerine çok büyük imkan sunduğunu belirterek, "Şu an sınırsız bir buz üstündeyiz. Doyumsuz manzara. Çocuklar doyasıya eğlendi. Böyle sınırsız bir buzda buz pateni yapmak harika bir duydu. Buz salonumuz olmadığı için çalışmalarımı salonlarda tekerli patenlerle yapıyorduk" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI