Büyüme Rakamlarının Yankıları

Tarsus Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Ateş, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlayan toparlanma sürecinin tüm hızıyla devam ettiğini, 2017 yılının ikinci çeyreği için açıklanan yüzde 5,1'lik büyüme verisinin de bu toparlanma sürecinin en önemli kanıtı olduğunu ifade etti.



Ateş, dernek binasındaki yönetim kurulu toplantısında, Tarsus başta olmak üzere Mersin ve Adana'nın da içinde yer aldığı Çukurova Bölgesinin ekonomik yönden kalkınması, halkın refah düzeyinin yükselmesi ve yaşam kalitesinin artması noktasında her türlü çabayı göstermeye devam ettiklerini vurguladı.



Büyüme rakamlarına da değinen Ateş, "15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından başlayan toparlanma süreci, tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılının ikinci çeyreği için açıklanan yüzde 5,1'lik büyüme verisi de bu toparlanma sürecinin en önemli kanıtı." ifadesini kullandı.



Ateş, büyümenin üçüncü çeyrekte artacağını belirterek, "Hükümetin ara vermeden hızla devam edeceği reformlar ve alınan tedbirler, güven ortamı ve dış konjöktürde meydana gelecek olumlu gelişmeler ülke ekonomisini canlandırmaya devam edecektir. Böyle gittiği takdirde üçüncü çeyrekteki büyüme rakamları daha yüksek olacaktır. Böylece yıl sonunda hedeflenen büyüme rakamlarının öngörülerinin aşılabilmesi de mümkün olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.