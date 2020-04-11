Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk yaşandı
Marketlerdeki yoğunluktan görüntüler Alışveriş yapan vatandaşlar, kasa önündeki kuyruklar Manisalı Tahsin Yılmaz ile röportaj Fırınların önünde ekmek kuyruğu Sokağa çıkma yasağı öncesi geceden açılan Alaybey Semt Pazarı'nda yoğunluk Atalay Arı ile röportaj İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir...
11.04.2020 00:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:33
Marketlerdeki yoğunluktan görüntüler
Alışveriş yapan vatandaşlar, kasa önündeki kuyruklar
Manisalı Tahsin Yılmaz ile röportaj
Fırınların önünde ekmek kuyruğu
Sokağa çıkma yasağı öncesi geceden açılan Alaybey Semt Pazarı'nda yoğunluk
Atalay Arı ile röportaj
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Ege Bölgesi'ndeki büyükşehirlerde vatandaşlar gıda satışı yapılan dükkanların önünde kuyruk oluşturdu. Manisa'da da vatandaşlar gıda ihtiyaçlarını karşılamak için dükkanlarda yoğunluğa neden oldu.
Kaynak: AA