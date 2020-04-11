Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk yaşandı Marketlerdeki yoğunluktan görüntüler Alışveriş yapan vatandaşlar, kasa önündeki kuyruklar Manisalı Tahsin Yılmaz ile röportaj Fırınların önünde ekmek kuyruğu Sokağa çıkma yasağı öncesi geceden açılan Alaybey Semt Pazarı'nda yoğunluk Atalay Arı ile röportaj İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir...

Marketlerdeki yoğunluktan görüntüler

Alışveriş yapan vatandaşlar, kasa önündeki kuyruklar

Manisalı Tahsin Yılmaz ile röportaj

Fırınların önünde ekmek kuyruğu

Sokağa çıkma yasağı öncesi geceden açılan Alaybey Semt Pazarı'nda yoğunluk

Atalay Arı ile röportaj

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Ege Bölgesi'ndeki büyükşehirlerde vatandaşlar gıda satışı yapılan dükkanların önünde kuyruk oluşturdu. Manisa'da da vatandaşlar gıda ihtiyaçlarını karşılamak için dükkanlarda yoğunluğa neden oldu.

Kaynak: AA