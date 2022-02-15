Büyükşehir ve Altıeylül'den gençlere büyük hizmet

BALIKESİR - Konakpınar Gençlik Kampı hem konaklamalı eğitim verecek hem de uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gençlere konaklamalı eğitim vererek doğayı sevdirecek ve belirli spor branşlarında yetenek kazandıracak ayrıca uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak olan Konakpınar Gençlik Kampı adını dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi, işbirliğinde Altıeylül İlçesi Konakpınar kırsal mahallesinde özgüveni yüksek gençlerin yetiştirileceği Gençlik Kampı'nın yapımında sona geliniyor. Yaklaşık 6 dönümlük ormanlık arazide bulunan tarihi binanın restore edilmesinin ardından alanda çevre düzenlemeleri devam ediyor. Kısa zamanda tamamlanacak olan çalışmalar kapsamında alana gençlerin kullanımına yönelik hobi ve oyun alanları, 2 amfi, 1 idari bina ve otopark oluşturuluyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla alan, Konakpınar Mahallesi'ne yakışır bir hale dönüşecek. Alanda gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Konakpınarlı vatandaşlar, Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.