Büyükşehir tarımsal sulama tesislerinde bakım çalışması yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yaklaşan sulama sezonu öncesinde üreticilerin mağduriyet yaşamaması için tarımsal sulama tesislerinde bakım ve onarım çalışması başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yetki ve sorumluluk alanları içinde yer alan tarımsal sulama tesislerinde bakım ve onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Üreticilerin yaklaşan sulama sezonu öncesinde herhangi bir mağduriyet ile karşı karşıya kalmamaları için Akhisar Beyoba, Gördes Malkoca ve Şehzadeler ilçesi Sancaklıkayadibi mahallelerinde yer alan tarımsal sulama tesislerinde bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Tesislerdeki gerek pompaları gerekse de elektrik tesisatlarını kontrol eden ekipler, gördükleri eksiklikleri düzelterek tesisleri kullanıma hazır hale getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, yapılan kontrol ve bakım çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini belirterek, çiftçilerin olabilecek sıkıntılar ile karşılaşmadan üretimlerine başlamalarına ve devam etmelerini amaçladıklarını kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticinin yanında olmaya ve imkanlar ölçüsünde destek vermeye devam edeceklerini belirten Daire Başkanı Usta, üreticilere hayırlı kazançlar diledi.

Kaynak: Bültenler