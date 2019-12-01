Büyükşehir Şükrü Erbaş'ı okurlarıyla buluşturacak

01.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:41

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şair Şükrü Erbaş'ı okurlarıyla buluşturacak. Şükrü Erbaş, 4 Aralık Çarşamba günü saat 12.00'da AKM Perge salonunda 'Bir Sevme Bilgisi: Şiir' konulu söyleşi gerçekleştirecek.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Doğan Hızlan Kütüphanesi 'Bir Sevme Bilgisi: Şiir' konulu söyleşi programıyla ünlü şair Şükrü Erbaş'ı okurlarıyla buluşturuyor. Türkçe şiirin usta isimlerinden Şükrü Erbaş şiir, ahenk, dil işçiliği, okumak, düşünmek ve yazmak üçgeninde yaşanan kronolojiyi ifade ederek okurlarına merak edilen konular hakkında bilgi verecek. Söyleşi, 4 Aralık Çarşamba günü saat 12.00'da AKM Perge Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleşecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA