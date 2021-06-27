Büyükşehir Şoförleri 'Trafikte Önce Yaya' Eğitimi Aldı
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Büyükşehir Şoförleri 'Trafikte Önce Yaya' Eğitimi Aldı

Büyükşehir Şoförleri 'Trafikte Önce Yaya' Eğitimi Aldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplu taşıma şoförlerine yönelik olarak 'Trafikte Önce Yaya' eğitimi düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplu taşıma şoförlerine yönelik olarak 'Trafikte Önce Yaya' eğitimi düzenlendi. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren yaklaşık 750 şoförün gruplar halinde aldığı eğitimin ana konusunu trafikte yaya önceliği oluşturdu.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen eğitim, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı.

'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' sloganıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Bürosu'nda görevli polis memuru ve sürüş teknikleri eğitmeni Ömer Şen tarafından verilen eğitimde, yaya ve okul geçitlerinde ilk geçiş hakkının yayalara ait olduğu anlatıldı. Trafikte yaya öncelikli olmayan durumlarda meydana gelen kazaların videolarla örneklendiği eğitimde, 2020 yılında Mersin ve Türkiye genelindeki trafik kazaları ile bu kazaların neden olduğu ölüm ve yaralanma oranları da paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 27. 6. 2021 09: 08: 19

Kaynak: Habermetre

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