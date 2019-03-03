Büyükşehir, Öğrencileri Yazarlarla Buluşturuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Değerli Çocuk Buluşmaları" etkinliği kapsamında yazar Mine Sota "Gülme Başına Gelir Komşuna" adlı kitap söyleşisiyle Gaziantep'in ilçelerinde öğrencilerle buluştu.

4 ilçeden binlerce öğrenci katıldı

Mizah, araştırma ve durum öyküleri kitapları yazarı Mina Sota'yla 2 gün içerisinde Araban, Araban Elif Beldesi, Yavuzeli, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde toplam 1859 öğrenci ve 70 öğretmenle söyleşiler gerçekleştirildi.

Kalemini geniş bir okuyucu kitlesine fayda sağlamak için bir araç olarak kullanan yazar; ortaokul, lise öğrencileri ve öğretmenleri olmak üzere 3 farklı kuşaktan okuyucuya anlattıklarıyla yeni kapılar açtı. Yazarın "Gülme Başına Gelir Komşuna" adlı 600 adet kitabı etkinliğe katılan tüm okullarda öğrencilere ve okul kütüphanelerine dağıtıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Müzeler ve Kütüphane Şube Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu söyleşilerin sonunda yazar öğrencilerle fotoğraf çektirdi, kitaplarını imzaladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA