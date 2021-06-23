Büyükşehir Konya'nın yakın tarihine ışık tutuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplumun farklı kesimlerinden önemli isimlerin hatıralarının kaleme alındığı "Bana Konya'yı Anlat" hatırat serisiyle Konya'nın son yüz yılına ışık tutacak önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, asırlardan beri çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Konya'nın tarihi geçmişinden aldığı ihtişamı günümüze taşıyan kadim bir şehir olduğunu söyledi. Tarihin ve insanlığın kendisine yüklediği misyonu fazlasıyla yerine getiren Konya'nın, eskiyle yeniyi harmanlayıp yeni bir medeniyet tasavvuru ortaya koyduğunu kaydeden Başkan Altay, "Konya'nın ortaya koyduğu bu medeniyet tasavvuru asırlar boyunca insan odaklı bir yöntemle dünya durdukça; ilmin, sanatın, edebiyatın, kültürün hizmetinde olacak müesseseleri faaliyete geçirdi." diye konuştu.

BÜYÜKLERİMİZİN HATIRLARININ DERLENMESİ ÖNEMLİ

Kültür ve medeniyetimizin yeni kuşaklara aktarılması noktasında yazılı tarihin yanı sıra sözlü tarihin de büyük önem arz ettiğini dile getiren Başkan Altay, "Belirli bir yaşa ulaşmış büyüklerimizin hatıralarının derlenmesi, yazıya aktarılması, kitap olarak yayınlanması büyük önem taşıyor. Tarihi olayları bizzat yaşayan şahıslar tarafından anlatılan bu bilgiler sayesinde yeni tarih tezleri geliştirilebilir. Hatta bu bilgiler bugüne kadar ortaya çıkarılmamış hususları keşfetmeye bile vesile olabilir." şeklinde konuştu.

PAYİTAHT ŞEHİR KONYA'NIN SON YÜZ YILINI AYDINLATACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat faaliyetlerini de desteklemeyi ilke edindiklerinin altını çizen Başkan Altay, "Bu manada geçtiğimiz yıl başlattığımız Bana Konya'yı Anlat hatırat serisi kapsamında Konyalı gazeteci, akademisyen, siyasetçi, esnaf, sivil toplum öncüsü, bürokrat, sanatçı, yaptığı hizmetlerle ismi kamuoyuna mal olmuş şahsiyetler ve şehre dair söyleyecek sözü olan Konyalıların yaşam öykülerini hem görüntülü hem de yazılı şekilde kaleme alarak Konyalıların hizmetine sunuyoruz. Tarihin canlı tanıkları tarafından Selçuklu payitahtının son yüz yılına ışık tutacağına inandığım kitapları zevkle ve heyecanla okuyacaksınız. Kitapların hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

SERİNİN İLK İKİ BASKISI KİTAPSEVERLERLE BULUŞTU

"Bana Konya'yı Anlat" hatırat serisinin ilk iki kitabından olan ve Konyalı hayırsever Halil İbrahim Sayar'ın hayatının anlatıldığı "Asırlık Bir Konya Çınarı" isimli kitabı Dr. Mehmet Ali Uz kaleme aldı. Uz'un Sayar'ı bizzat dinleyip kaleme aldığı kitap Konya'nın yakın tarihine ışık tutuyor.

Diğer kitap ise Konya'nın kültür ve sanat hayatına önemli hizmetler vermiş, gazeteci ve araştırmacı yazar kimliğiyle tanınan İhsan Kayseri'nin hayatının anlatıldığı "Ebü'l Vefa" adlı kitap oldu. Gazeteci Mustafa Güden tarafından kaleme alınan serinin bu bölümünde de okurlar Konya'ya ve Konya hayatına dair çarpıcı bilgilerle tanışacak.

Kaynak: Bültenler