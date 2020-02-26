Büyükşehir Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri yapıldı
Haberler » Güncel » Büyükşehir Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri yapıldı - Haber

Büyükşehir Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri yapıldı, kazananlar www.kocaeli.bel.tr adresinden duyuruldu.

26.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:39
Büyükşehir Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri yapıldı

Koro şefi , (KOÜ) Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Enver , Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarından Gökhan Ulutandan oluşan jüri üyeleri, yaptıkları değerlendirme ile Oda Orkestrası'na seçilecek kişileri belirledi.

45 kişinin girdiği seçmelerden 21 kişi seçilerek Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası'na katılmaya hak kazandı. Büyükşehir Konservatuvar Oda Orkestrası, Engin Şen'in şefliğinde batı sanat müziği düzenlemeleri ağırlıklı bir repertuvar ile çalışan orkestra bünyesine katacağı yeni üyeler ile büyümeyi hedefliyor.

Kaynak: Bültenler

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler