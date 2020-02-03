Büyükşehir Kağıtspor voleybolda liderliği geri aldı

03.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:04

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden ilimiz temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, ligin 17.hafta müsabakalarında deplasmanda Bigadiç Belediyespor ile karşılaştı. Bigadiç Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen maçta rakibini 3-1 ile geçen mavi beyazlılar liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

KRİTİK GALİBİYET

Maça etkili başlayan Büyükşehir Kağıtspor başarılı oyunu ile ilk iki setten17-25 ve 20-25 skorlar ile galip ayrıldı. Maç skorunda durumu 2-0'a getiren temsilcimiz 3. sette rakibinin oyununa karşılık veremedi ve seti 25-18 kaybetti. Ardından çekişmeli geçen dördüncü seti 16-25 skor ile geçen mavi beyazlılar 3-1'lik skor ile maçı kazanmış oldu. Temsilcimiz aldığı bu sonuçla en yakın takipçisi TFL ALTEKMA voleybol takımının üstünde lider olarak haftayı kapattı.

DÜZCE TEMSİLCİSİNİ AĞIRLAYACAK

Mavi Beyazlılar ligin 18. hafta müsabakaları kapsamında Düzce temsilcisi 1881 Düzce Belediyespor ile evinde mücadele edecekler. 9 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabaka Hasan Gemici Spor Salonu'nda saat 14.00'da gerçekleşecek.

Kaynak: Bültenler