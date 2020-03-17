Büyükşehir'in koordineli çalışmaları sürüyor Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, il genelinde yol yapımı, bakım ve onarım seferberliğine hız kesmeden devam ediyor.

Yayladağı ilçesinde bozulan ve deforme olan yollarda çalışmalara başlayan Büyükşehir ekipleri, Gözcüler Mahallesi'nde beton asfalt çalışmaları öncesinde asfalt sökümü ve zemin iyileştirme çalışmalarına başladı.

Zeminin beton asfalt serimine uygun hale gelmesi için trimer kazısının yapıldığını ifade eden ekipler, çalışmalarını en kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını belirterek yolu güvenli ve trafiğe uygun hale getireceklerini bildirdi.

Kaynak: Bültenler