Büyükşehir'den Nazilli'de bayram temizliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Ordu Caddesi'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi Zafer Mahallesi'nde bulunan Ordu Caddesi ve caddeye bağlanan ara sokaklarda çevre temizliği yaptı. Büyükşehir belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar kapsamında kaldırım kenarındaki yabani otlar kesilirken, ağaç bakım ve budama, sokak süpürme ve mıntıka temizliği yapıldı. Temizlenen yollar ve sokaklar arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla yıkandı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ordu Caddesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili olarak "Biz bu süreci birlikte yöneteceğiz demiştik. Vatandaşımız bizden bunu istedi. Bu birliktelik her alanda devam edecek. Yoğun bir çalışmayla Nazilli'mizi pırıl pırıl yaparak Kurban Bayramı'na hazır hale getireceğiz. İnşallah elimizden gelen gayreti göstererek Nazilli'mizde güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Terimizin son damlasına kadar çalışacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA