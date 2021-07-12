Büyükşehir'den kardeş şehir Mostar'da yetimlere şefkat eli
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Büyükşehir'den kardeş şehir Mostar'da yetimlere şefkat eli

Büyükşehir'den kardeş şehir Mostar'da yetimlere şefkat eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kardeş şehir Mostar'da kurdukları gönül köprüsü kapsamında Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk aracılığıyla Bosna Hersek'in Mostar şehrinde yetimhanede kalan çocuk ve gençlere çeşitli oyun gruplarının olduğu hediye gönderdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kardeş şehir Mostar'da kurdukları gönül köprüsü kapsamında Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk aracılığıyla Bosna Hersek'in Mostar şehrinde yetimhanede kalan çocuk ve gençlere çeşitli oyun gruplarının olduğu hediye gönderdi. Çocuklar da Başkan Büyükkılıç'a teşekkür amaçlı çizdikleri resimlerin yer aldığı iki ayrı tablo yolladı. Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah dostluğumuzu bozmasın" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, geçtiğimiz günlerde çalışma ziyareti kapsamında gittiği Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 3 yaşından 23 yaşına kadar 42 çocuk ve gencin kaldığı Egipatsko Selo Yetimhanesi'ne ziyarette bulundu. Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yetimler için gönderdiği içerisinde çocuk oyun gruplarının da yer aldığı çeşitli karne hediyelerini vererek, yetimlerin sevinçlerini paylaştı. Yetimhane Müdürü Dalida Demirovic de, gönüllere dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, kardeş şehir Mostar ziyaretinin ardından yetimhanede kalan çocukların teşekkür amaçlı çizdiği resimlerin yer aldığı iki ayrı tabloyu Başkan Büyükkılıç'a takdim etti.

Başkanlık makamında Başkan Büyükkılıç'a Mostar'dan gelen tabloları takdim eden Öztürk, "Kardeş şehrimiz Mostar'da yetimhanede kalan çocuklarımıza göndermiş olduğunuz hediyeleri takdim ettikten sonra, çocuklarımız duygularını dile getirmek üzere size gönderdiler. Hediyeleri aldıklarında çok mutlu oldular, size çok teşekkürlerini ileterek, bu tabloları gönderdiler" dedi.

Başkan Büyükkılıç da kardeş şehir ile bir gönül ve dostluk köprüsü kurulduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Mostar'daki kültür merkezinde gönül köprüsü kuruldu. KAYMEK'imizin ilgili biriminde hocalarımız marifetiyle gerek Bosnalı, gerek Sırp, gerekse Hırvat olan oradaki dostlarımızın eğitildiği, kurslarda yetiştirildiği bir dostluk köprüsü oluşturuldu. Yetim çocuklarımıza gönderdiğimiz hediyeler sonrası gönüllerinden gelen duygularını ifade etmişler. Mostar köprüsü ve bizim kurs merkezini ifade eden bir görüntü arz etmeye çalışmışlar. Yavrularımıza sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Yetimlik duygusunun elbette önemini biliyoruz, Cenab-ı Allah dostluğumuzu bozmasın." - KAYSERİ

Büyükşehir'den kardeş şehir Mostar'da yetimlere şefkat eli
Büyükşehir'den kardeş şehir Mostar'da yetimlere şefkat eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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