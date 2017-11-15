Büyükşehir'den Kan Şekeri ve Tansiyon Ölçümü Hizmeti

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Diyabet Günü nedeniyle belediye tarihi taş binası önünde vatandaşlara kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıldı.



Adana Büyükşehir Belediyesi Aile ve Sağlık Şube Müdürlüğü tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi tarihi taş bina önünde 100 vatandaşa kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2007 yılından itibaren her yıl Dünya Diyabet Günü olarak tayin ettiği 14 Kasım'da belediye binası önünde farkındalık oluşturmak ve diyabete dikkat çekmek amacıyla yapılan faaliyet vatandaşların takdiri ve ilgisi ile karşılandı.



Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önceliğinin her zaman için 'insan' olduğunu ifade eden Aile ve Sağlık Şube Müdürü Selma Duygun, "Belediyemiz faaliyetleri öncelikle insan odaklı; Başkanımız Hüseyin Sözlü hizmetleri kentimiz insanının daha refah bir Adana'da yaşaması amacıyla gerçekleştiriyor. İnsan odaklı çalışan bir belediye olarak insanımızın sağlığı noktasında farkındalık amaçlayan bu gibi faaliyetlerin devamlılığını sağlayacağız" dedi. - ADANA