Büyükşehir'den Esentepe'ye cemiyet alanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükşehir'den Esentepe'ye cemiyet alanı

23.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:33
Büyükşehir'den Esentepe'ye cemiyet alanı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Koçarlı Esentepe Mahallesi'nde cemiyet alanı inşaatına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Koçarlı Esentepe Mahallesi'nde cemiyet alanı inşaatına devam ediyor.

Bir taraftan korona virüs pandemisiyle mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da yapım işlerini sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından Koçarlı'nın Esentepe Mahallesi'nde başlanan cemiyet alanının inşaatı son hızla devam ediyor.

İnşaatta öncelikle istinat duvarına başlanırken duvarın bitirilmesinin ardından cemiyet alanının yapımına geçilecek. Yapının kısa süre içerisinde bitirilerek kullanıma açılması planlanıyor.

Mahalleliler de yapılan cemiyet alanı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederken, Başkan Çerçioğlu cemiyet alanının mahalleye şimdiden hayırlı olmasını diledi. Başkan Çerçioğlu "Büyükşehir Belediyesi Aydın'ın dört bir tarafında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaptığımız çalışmalarla mahallelilerimizin taleplerini ivedilikle yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Büyükşehir'den Esentepe'ye cemiyet alanı
Büyükşehir'den Esentepe'ye cemiyet alanı
Büyükşehir'den Esentepe'ye cemiyet alanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Engin Altay Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Murat Dalkılıç Birkan Sokullu İbrahim Büyükak
Spor Arda Turan Ryan Babel Samet Aybaba Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den Esentepe'ye cemiyet alanı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:33:34. #1.14#
title