Büyükşehir'den Başkan Öz'e ziyaret Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz'ü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Atatürk Bulvarı ve Fatih Caddesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz de, çalışmaların ilçe için önemine değindi.

Kentin ihtiyaçlarına yönelik yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara'da Atatürk Bulvarı ve Fatih Caddesi başta olmak üzere birçok noktada önemli çalışmalar yürütüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da, Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kağan Tunçelli ile birlikte Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz'ü ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, yürütülen çalışmaların önemini vurguladı.

Kaynak: Bültenler