Büyükşehir'den 30 Mezarlığa Daha Himaye Çit Çalışması

İl genelindeki mezarlıkların daha güvenli hale gelmesi için ilk etapta 30 mahalle mezarlığına himaye çit çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ikinci etap çalışmaları ile 30 mahallenin daha etrafına himaye çit çalışması gerçekleştirecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde 30 mezarlığın etrafına himaye çit çalışması yapılması için yüklenici firma yetkilileri ile sözleşme imzalandı. Gasilhane Hizmet Binası'nda Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve yüklenici firma temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen imza töreninde Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan ve şube müdürleri de yer aldı. İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Başkan Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda ikinci etap çalışmalarının hızla başlayacağını bildirdi.

Himaye Çit Çalışması Yapılacak Mahalle Mezarlıkları

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan tespitler doğrultusunda ikinci etapta etrafına himaye çit çalışması yapılacak mahalleler belirlendi. Çalışma kapsamında;

'Ahmetli Alahıdır-Gökkaya

Akhisar Arabacıbozköy-Çamönü-Dereköy

Demirci Öksüzlü-Örücüler

Gördes Kıymık-Oğulduruk-Malaz

Köprübaşı Cıcıklı-Borlu Karacaahmet Mezarlığı-İkizkuyu

Salihli Beylikli-Çukuroba-Hacıbektaşlı

Sarıgöl Karacaali-Afşar

Saruhanlı Alibeyli-Bedeller-Kayışlar

Selendi Çinan-Kazıklı

Şehzadeler Karaoğlanlı-Yeşilköy-Yeniharmandalı-Sancaklıuzunçınar

Yunusemre Emlakdere-Keçiliköy

Turgutlu Urganlı' mezarlıklarına himaye çit çalışması gerçekleştirilecek.

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