Büyükşehir'den 30 Mezarlığa Daha Himaye Çit Çalışması
İl genelindeki mezarlıkların daha güvenli hale gelmesi için ilk etapta 30 mahalle mezarlığına himaye çit çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ikinci etap çalışmaları ile 30 mahallenin daha etrafına himaye çit çalışması gerçekleştirecek.
İl genelindeki mezarlıkların daha güvenli hale gelmesi için ilk etapta 30 mahalle mezarlığına himaye çit çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ikinci etap çalışmaları ile 30 mahallenin daha etrafına himaye çit çalışması gerçekleştirecek.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde 30 mezarlığın etrafına himaye çit çalışması yapılması için yüklenici firma yetkilileri ile sözleşme imzalandı. Gasilhane Hizmet Binası'nda Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve yüklenici firma temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen imza töreninde Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan ve şube müdürleri de yer aldı. İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Başkan Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda ikinci etap çalışmalarının hızla başlayacağını bildirdi.
Himaye Çit Çalışması Yapılacak Mahalle Mezarlıkları
Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan tespitler doğrultusunda ikinci etapta etrafına himaye çit çalışması yapılacak mahalleler belirlendi. Çalışma kapsamında;
'Ahmetli Alahıdır-Gökkaya
Akhisar Arabacıbozköy-Çamönü-Dereköy
Demirci Öksüzlü-Örücüler
Gördes Kıymık-Oğulduruk-Malaz
Köprübaşı Cıcıklı-Borlu Karacaahmet Mezarlığı-İkizkuyu
Salihli Beylikli-Çukuroba-Hacıbektaşlı
Sarıgöl Karacaali-Afşar
Saruhanlı Alibeyli-Bedeller-Kayışlar
Selendi Çinan-Kazıklı
Şehzadeler Karaoğlanlı-Yeşilköy-Yeniharmandalı-Sancaklıuzunçınar
Yunusemre Emlakdere-Keçiliköy
Turgutlu Urganlı' mezarlıklarına himaye çit çalışması gerçekleştirilecek.