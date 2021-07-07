Büyükşehir Demircili Muhtarları Ziyaret Etti
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Büyükşehir Demircili Muhtarları Ziyaret Etti

Büyükşehir Demircili Muhtarları Ziyaret Etti
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, ilçe ziyaretlerine tüm hızıyla devam ederken, ziyaretlerinin son durağı Demirci ilçesi oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Demirci ilçesi ziyaretinde mahalle muhtarlarını yerinde ziyaret ederek talep ve görüşlerini aldı ayrıca seçim heyecanı yaşayan Çataloluk Mahalle Muhtarı Mustafa Çengel'i tebrik etti.

Başkan Aksoy, ilçe ziyaretinde Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı ve Söğütçük Mahallesi Muhtarı Mustafa Çiftçi ile yönetimine ziyarette bulundu. Ziyarette dernek yöneticileri Tekeler Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Ünlü, Şehkeküstü Mahallesi Muhtarı Mehmet Dinçer ve Kuzeyir Mahallesi Muhtarı Arif Çimen de hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Başkan Aksoy, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi. Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çiftçi ve dernek üyesi muhtarlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün çalışmalarından oldukça memnun olduklarını ifade ederken, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Seçim heyecanı yaşayan muhtara ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Demirci ilçesi ziyareti kapsamında 6 Haziran 2021 tarihinde yapılan seçimlerde muhtarlığı kazanan Çataloluk Mahallesi Muhtarı Mustafa Gençel'e de ziyarette bulundu. Yeni görevinde başarı ve hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlar dahilinde her zaman muhtarların yanında olduğunu belirterek, bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Başkan Ergün Aksoy, ziyaretinde muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen hediyeleri takdim etti.

Kaynak: Bültenler

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