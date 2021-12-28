Büyükşehir'de Mezarlıklar Dairesi Birim Amirleri ile Toplantı

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan ile birlikte, ilçelerdeki mezarlık birim amirlerinin katıldığı değerlendirme toplantısı düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Salonu'nda Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının 2021 yılı faaliyetleri ve 2022 yılında yapılacak olan çalışma ve projelere ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, şube müdürleri ve il genelinde mezarlıklardan sorumlu birim amirleri katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda ebedi istirahatgahların şartlarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların vatandaşlardan takdir topladığını ve memnuniyetlerin kendilerine iletildiğini belirten Yıldırım, özellikle koronavirüs sürecinde gerçekleştirilen dikkatli ve kontrollü defin hizmetleri için ekiplere teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan da, 2021 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ve 2022 yılı için planlanan proje ve faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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