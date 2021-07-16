Büyükşehir Belediyesporlu Judocular göz doldurdu

15 Temmuz Yaz Spor Festivali İller Arası Judo Turnuvası Kilis'te gerçekleştirildi.

19 İlden 350 sporcunun katıldığı organizasyonda ilimizi ve kulübümüzü başarıyla temsil eden judoculardan; Kevser Osman, Alişan Yıldız, Ömer Faruk Turgutlu, Osman Düzgün, Sinem Oruç, Zeynep Betül Ayyıldız rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi olurken, Ahmet Emir Solak ve Mustafa Enes Cirik gümüş madalya, Elif Nur Yalçın, Ayşe Açar ve Vahit Yusuf Avan ise bronz madalya kazandılar.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılılarının devamını diledi.

Kaynak: Bültenler