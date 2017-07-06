Büyükşehir Belediyespor Afyon'da Toplanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Teknik Direktör Levent Devrim yönetiminde 10 Temmuz Pazartesi günü Afyon'da toplanacak olan yeşil-beyazlılar burada iki etaplı bir kamp dönemi geçirecek. İlk etabı 25 Temmuz Salı günü tamamlayacak olan temsilcimiz, üç günlük iznin ardından 28 Temmuz Cuma günü yine Afyon'da ikinci etap çalışmalara başlayacak ve 11 Ağustos Cuma gününe kadar hazırlıklarına burada devam edecek. Temsilcimiz 14 Ağustos Pazartesi günü ise Manisa'da toplanarak sezon hazırlıklarına Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde devam edecek.

GÜZEL BİR KAMP DÖNEMİ OLMASINI DİLİYORUZ

Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, Afyon'da güzel bir kamp dönemi geçirmeyi planladıklarını söyledi. Kamp dönemi boyunca oynayacakları hazırlık maçlarıyla lig başlayana kadar hazır hale geleceklerine inandığını ifade eden Kadayıfçılar, yeni transferlerinde uyum süreci açısından kampın önemli olduğuna vurgu yaptı.