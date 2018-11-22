Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Meddah'ın Hayali Seyirci İle Buluştu

Şehir Tiyatrosu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gençlik Sahnesi mezunlarının projelendirdiği ilk çalışma olan 'Meddah'ın Hayali', geçtiğimiz hafta sonu Sultandere Sahnesi'nde perdelerini açtı. Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Emre Basalak'ın uyarlayıp yönettiği oyunda Gençlik Sahnesi mezunu kursiyerlerden Mehmet Ali Dönmez ve Kutan Gökkaya rol aldılar.

Geleneksel Türk Tiyatrosu anlayışı ile sahnelenen ortaoyunu, gölge oyunu ve meddah anlatılarının iç içe yer aldığı bu eğlenceli oyun, Eskişehir'in çevre mahallelerinden davetli olarak gelen vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi ve ayakta alkışlandı.

Öncelikle Eskişehir'e bağlı ilçe ve mahallelerden gelecek olan seyirciler için sahnelenecek olan Meddah'ın Hayali adlı oyun, sezon boyunca Şehir Tiyatroları sahnelerinde izleyici ile buluşacak. Bunun yanı sıra Gençlik Sahnesi, eğitim verdiği mezunları ile Şehir Tiyatroları bünyesinde yeni projelerle izleyici karşısına çıkmaya devam edecek.