BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarının VII. birleşimi Selim Pilten Başkanlığında, 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14. 00'de Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı VII. birleşiminde gündem maddeleri arasında yer alan İmar ile ilgili maddeler, tekrar görüşülmek üzere ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı VIII. birleşiminin ise 24 Kasım Çarşamba günü saat 13. 30'da yapılmasına karar verildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet