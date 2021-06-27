Büyükşehir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'ne Yoğun İlgi

Büyükşehir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'ne yoğun ilgiAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesinde yapımını tamamlayarak hizmete açtığı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'ne yoğun ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesinde yapımını tamamlayarak hizmete açtığı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

Poliklinikte 7 Nisan 2021'den bu yana 7-14 yaş arası 980 çocuğa hizmet verildi, 2250 işlem geçekleştirildi.

Sakarya Bulvarı'nda yeni ve modern binasında faaliyet vermeye başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 7-14 yaş arasındaki çocuk hastalara pandemi şartlarında hizmet veriyor. Nisan'da açılan ve sosyal güvence aranmaksızın hizmet veren klinikte ağız diş muayenesi, panoramik röntgen çekimi, dolgu, süt dişlerine kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği yapılıyor.

980 MUAYENE 2250 İŞLEM

Pandemi ile ilgili her türlü önlemin alındığı poliklinikte sağlıklı ve modern koşullarda teknolojinin tüm imkanları kullanılarak hizmet veriliyor. 7 Nisan'dan itibaren bugüne kadar 7-14 yaş arası 980 hastanın muayene edildiği Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde 2250 işlem yapıldı, 250 panoramik röntgen çekildi. Muayenesi gerçekleştirilen 980 çocuğa içinde diş fırçası, diş macunu, boyama kitabı, balon, diş fırçalama çizelgesi bulunan hediye çanta dağıtıldı.

RANDEVULU HİZMET

Merkezde pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği bütün önlemler alındı. Bu kapsamda klinikler düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, randevulu olarak hizmet veriyor, tedavi de buna göre planlanıyor. Merkezden, 0 242 361 39 18 numaralı telefondan randevu alınabiliyor.

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Kaynak: Habermetre