Büyükelçi Merve Kavakcı, AA Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı
KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını oylayan Büyükelçi Kavakcı, yaşam kategorisinde tercihini Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğrafından yana kullandı.
Kavakcı, spor kategorisinde ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" fotoğrafını beğendi.