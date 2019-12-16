Büyükelçi Merve Kavakcı, AA Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı
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Büyükelçi Merve Kavakcı, AA Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

16.12.2019 07:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 07:50
Büyükelçi Merve Kavakcı, AA Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı

KUALA 'nin Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, 'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını oylayan Büyükelçi Kavakcı, yaşam kategorisinde tercihini Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğrafından yana kullandı.

Kavakcı, kategorisinde ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" fotoğrafını beğendi.

Kaynak: AA
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