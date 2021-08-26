Büyükçekmeceli çocukların tenis turnuvası nefesleri kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükçekmeceli çocukların tenis turnuvası nefesleri kesti

Büyükçekmeceli çocukların tenis turnuvası nefesleri kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 7-14 yaş arası çocuklar için "Zafer Kupası" tenis turnuvası düzenlendi.

Büyükçekmece Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 7-14 yaş arası çocuklar için "Zafer Kupası" tenis turnuvası düzenlendi. Coşku ve heyecanla yarışan sporcuların tenis turnuvasına Büyükçekmeceli aileler büyük ilgi gösterdi.

Büyükçekmece Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği "Zafer Kupası" tenis turnuvası büyük ilgi gördü. Zaman zaman büyük çekişme içinde geçen turnuvaya 8 kategoride toplamda 150 tenisçi katıldı.

Madalya ve katılım belgeleri takdim edildi

Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasının ödül töreninde Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, Büyükçekmece Meclis Üyeleri Fatih Çınar, Eren Savaş, Murat Erçağ ve Nevzat Sezen dereceye giren ve katılım sağlayan sporculara madalya ve katılım belgesi takdim ettiler.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, turnuvaya katılan tüm sporcuları kutlayarak, 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladı. - İSTANBUL

Büyükçekmeceli çocukların tenis turnuvası nefesleri kesti
Büyükçekmeceli çocukların tenis turnuvası nefesleri kesti
Büyükçekmeceli çocukların tenis turnuvası nefesleri kesti
Büyükçekmeceli çocukların tenis turnuvası nefesleri kesti
Büyükçekmeceli çocukların tenis turnuvası nefesleri kesti
Büyükçekmeceli çocukların tenis turnuvası nefesleri kesti
Büyükçekmeceli çocukların tenis turnuvası nefesleri kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Ebru Şallı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Mesut Özil Burak Elmas Hikmet Karaman Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyükçekmeceli çocukların tenis turnuvası nefesleri kesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 13:48:56. #1.16#

title