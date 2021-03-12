Büyükçekmece'de Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarına çiçek taktim edildi
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Büyükçekmece'de Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarına çiçek taktim edildi

12.03.2021 13:36 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:41
Büyükçekmece'de Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarına çiçek taktim edildi

Büyükçekmece Belediyesi 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçedeki özel ve devlet hastanelerinde çalışan doktor ve sağlık çalışanlarının günlerini çiçek takdim ederek kutladı.

Büyükçekmece Belediyesi 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçedeki özel ve devlet hastanelerinde çalışan doktor ve sağlık çalışanlarının günlerini çiçek takdim ederek kutladı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle özel ve devlet hastanelerinde çalışan doktor ve sağlık çalışanlarına çiçek takdim edildi. Korona virüs salgını ile mücadele döneminde de fedakarca görev yapan ilçedeki doktor ve sağlık çalışanlarının ziyaret edilmesi için talimat veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İlçemizde görev yapan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Tüm zorluklara rağmen mesleklerini büyük bir özveriyle yapıyorlar. İnsanların hayatlarını kurtarmak için fedakarca çalışıyorlar. Özellikle salgın döneminde sonsuz sabır ve gayretle çalışan tüm doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarını tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Büyükçekmece'deki özel ve devlet hastanelerinde görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır ve Sağlık İşleri Müdürü Ahmet Hakan Durmaz ve Başkan Akgün adına çiçek takdim etti. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarına çiçek taktim edildi
Büyükçekmece'de Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarına çiçek taktim edildi
Büyükçekmece'de Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarına çiçek taktim edildi
Büyükçekmece'de Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarına çiçek taktim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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