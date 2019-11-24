Büyükçekmece'de silahlı kavga: 1 yaralı

24.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:06

Büyükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ekinoba Mahallesi Şehnazzade Sokağı'ndaki villada Sina G. ile Yeliz Ç, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan G. Yeliz Ç'yi silahla ateş ederek yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ ayağından yaralanan Yeliz Ç'yi hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Yeliz Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı, olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Kaynak: AA