BÜYÜKÇEKMECE'DE MISIRLI İŞ ADAMININ LÜKS VİLLASINDA YANGIN 2 YARALI
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BÜYÜKÇEKMECE'DE MISIRLI İŞ ADAMININ LÜKS VİLLASINDA YANGIN 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ersan SAN/İSTANBUL DHABüyükçekmece'de bir sitede bulunan Mısırlı iş adamına ait 3 katlı lüks villanın 3'üncü katında yangın çıktı.

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Ersan SAN/İSTANBUL DHA

Büyükçekmece'de bir sitede bulunan Mısırlı iş adamına ait 3 katlı lüks villanın 3'üncü katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalınca balkondan yere atlayan Mısırlı iş adamı ile yanındaki kadın yaralandı. Yangın söndürülürken, yaralılar hastaneye götürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içindeki 3 katlı lüks villada çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangında villanın sahibi Mısırlı Ahmet Omar ile yanındaki Irina Rodenkov mahsur kaldı.

Alevlerin yükselmesiyle paniğe kapılan Omar ve Rodenkov, balkondan atlayarak yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Hafif yaralanan Omar ile Rodenkov sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE MISIRLI İŞ ADAMININ LÜKS VİLLASINDA YANGIN 2 YARALI
BÜYÜKÇEKMECE'DE MISIRLI İŞ ADAMININ LÜKS VİLLASINDA YANGIN 2 YARALI
BÜYÜKÇEKMECE'DE MISIRLI İŞ ADAMININ LÜKS VİLLASINDA YANGIN 2 YARALI
BÜYÜKÇEKMECE'DE MISIRLI İŞ ADAMININ LÜKS VİLLASINDA YANGIN 2 YARALI
BÜYÜKÇEKMECE'DE MISIRLI İŞ ADAMININ LÜKS VİLLASINDA YANGIN 2 YARALI
BÜYÜKÇEKMECE'DE MISIRLI İŞ ADAMININ LÜKS VİLLASINDA YANGIN 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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