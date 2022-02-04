BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ALANDA CESET BULUNDU - Haberler
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BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ALANDA CESET BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BÜYÜKÇEKMECE'de dört gündür kazı çalışmasının sürdüğü alanda ceset bulundu.

BÜYÜKÇEKMECE'de dört gündür kazı çalışmasının sürdüğü alanda ceset bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı. Cesedin deforme olduğu belirtilirken olay yerine savcı bekleniyor. İncelemenin ardından cesedin Murat Kartal'a ait olup olmadığı tespit edilecek. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nce 15 kişilik

özel ekip kuruldu. Yapılan incelemede şüphelilerin telefonlarının cesedin bulunduğu alanda 1 saat sinyal verdiği tespit edildi. Aramaların dördüncü gününde bulunan cesedin üzerinde Murat Kartal'ın evinden ayrılırken giydiği kıyafetler olduğu belirtildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ALANDA CESET BULUNDU

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ALANDA CESET BULUNDU

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ALANDA CESET BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kartal, Yerel, Güncel, Haber

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