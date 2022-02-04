Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda ceset bulundu (1) - Haberler
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Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda ceset bulundu (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda ceset bulundu (1)

BÜYÜKÇEKMECE'de dört gündür kazı çalışmasının sürdüğü alanda ceset bulundu.

BÜYÜKÇEKMECE'de dört gündür kazı çalışmasının sürdüğü alanda ceset bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı. Cesedin deforme olduğu belirtilirken olay yerine savcı bekleniyor.  İncelemenin ardından cesedin Murat Kartal'a ait olup olmadığı tespit edilecek.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kartal, Güncel, Haber

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