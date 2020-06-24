Büyükçekmece'de hortumun verdiği zarar görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükçekmece'de hortumun verdiği zarar görüntülendi

Büyükçekmece'de hortumun verdiği zarar görüntülendi Büyükçekmece'de dün görülen hortumun binalara verdiği hasar drone ile havadan görüntülendi.

24.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:15

Büyükçekmece'de hortumun verdiği zarar görüntülendi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de dün görülen hortumun binalara verdiği hasar drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarıların ardından kent genelinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte oluşan hortum Büyükçekmece'de bazı binalara zarar verdi. Ahmediye Mahallesinde bulunan binalar ve fabrikaları çatısında hortum nedeniyle hasar oluştu. Çatısının bir kısmının zarar gördüğü fabrikanın bahçesinde bulunan malzemeler ise etrafa saçıldı. Kısa süreli etkili olan hortumun ev ve iş yerlerine verdiği zarar ise havadan görüntülendi.

Büyükçekmece'de hortumun verdiği zarar görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti Haber
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar Haber
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu Haber
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti
İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar kurtarıldı
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar kurtarıldı
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara...
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Yöş Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Bursa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Büyükçekmece'de hortumun verdiği zarar görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 10:17:54. #1.15#
title