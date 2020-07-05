Büyükçekmece'de güvenlik görevlisine feci dayak kamerada
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Büyükçekmece'de güvenlik görevlisine feci dayak kamerada

BÜYÜKÇEKMECE'de bir kişi kendisini polise ihbar eden güvenlik görevlisi olduğunu sandığı bir başka güvenlik görevlisini darp etti.

Büyükçekmece'de güvenlik görevlisine feci dayak kamerada
05.07.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:48
BÜYÜKÇEKMECE'de bir kişi kendisini polise ihbar eden güvenlik görevlisi olduğunu sandığı bir başka güvenlik görevlisini darp etti. Tekmeli yumruklu dayak anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.   

Olay geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre site sakini olmayan bir kişi, aracıyla site önünden geçerken silahıyla havaya ateş etti.  Sesleri duyan ve site girişinde bulunan güvenlik görevlisi ise durumu polis ekiplerine haber verdi.

Durumdan haberdar olan ve şikayet edildiğini öğrenen kişi siteye tekrar geldi. Güvenlik kulübesine giden  adam bir süre görevliyle konuştu. Görevli vardiya değişimi olduğunu kendisinin olaydan haberdar olmadığını, kimseyi şikayet etmediğini söylese de onu ikna edemedi. Güvenlik görevlisini saldıran adam, onu  darp etmeye başladı. İki eliyle  görevlinin kafasını kavrayarak savurdu. Aldığı darbeyle yere düşen görevliyi yerde yumruklamaya sürdüren adamı,  çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Kimseyi dinlemeyen adam bir kez daha görevlinin yüzüne yumruk attı, tekmeler savurdu. Görevliyi darp eden kişi daha sonra otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.Karakola giderek şikayetçi olan güvenlik görevlisinin daha sonra şikayetini geri çektiği öğrenildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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