Büyükçekmece'de flamingolar masalsı görüntüler oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükçekmece'de flamingolar masalsı görüntüler oluşturdu

18.12.2020 08:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 08:49

Büyükçekmece'de flamingolar masalsı görüntüler oluşturdu Büyükçekmece'de bir yıl önce görülen flamingolar yeniden gelmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Büyükçekmece'de flamingolar masalsı görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir yıl önce görülen flamingolar yeniden gelmesi renkli görüntüler oluşturdu. Pembe renkleri ile kolay fark edilen Flamingoların Büyükçekmece Gölü üzerinde dans edercesine uçması masalsı manzaralar oluşturdu.

Mimarsinan ile Büyükçekmece arasında yer alan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü çevresinde pembe renkleri ile görülen flamingolar kartpostallık manzaralar oluşturdu. Büyükçekmece gölünde bir yıl önce görüntülenen flamingolar yeniden görüntülendi. Kuşların kimi zaman birlikte dans edercesine uçması masalsı görüntüler oluşturdu. Kanat açıklığı 1,60 metre, yetişkinlerinde pembe renk hakim olduğu biliniyor. Genellikle Türkiye'de İzmir, Gediz Deltası'nda ve Konya Tuz Gölü civarında çok ciddi popülasyonların olduğu biliniyor. Leylek familyasından olan flamingolar insanlara yakın yerlerde yaşadıkları görülüyor.

Büyükçekmece'de flamingolar masalsı görüntüler oluşturdu
Büyükçekmece'de flamingolar masalsı görüntüler oluşturdu
Büyükçekmece'de flamingolar masalsı görüntüler oluşturdu
Büyükçekmece'de flamingolar masalsı görüntüler oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Mustafa Sandal Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Adana Tarsus Ankara Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükçekmece'de flamingolar masalsı görüntüler oluşturdu | Haberler.com Genel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 08:58:38. #1.15#
title