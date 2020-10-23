Büyükçekmece'de boş araziye düşen eğitim uçağının enkazı kaldırıldı
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Büyükçekmece'de boş araziye düşen eğitim uçağının enkazı kaldırıldı

23.10.2020 01:03 | Son Güncelleme: 23.10.2020 01:06
Büyükçekmece'de boş araziye düşen eğitim uçağının enkazı kaldırıldı

Büyükçekmece'de boş araziye düşen eğitim uçağının enkazı kaldırıldı.

Büyükçekmece'de boş araziye düşen eğitim uçağının enkazı kaldırıldı.

Uçağın, Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşmesinin ardından jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi tamamlandı.

İncelemenin ardından yürütülen çalışma ile uçağın enkazı düştüğü yerden kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan dün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüş, olay yerine güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N, yaralı olarak kurtarılmış, olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter gönderilmişti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da eğitim uçağının düşmesi üzerine soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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