Büyükçekmece'de boş alandaki aramada vidanjör desteği

Polisin boş alandaki aramaları

İSTANBUL - Büyükçekmece'de boş bir alanda dün gece polis tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli arama bugünde kepçe ve su birikintisinin giderilmesi için vidanjör yardımıyla devam etti. Aramanın Anadolu Adliyesi'ne bağlı bir soruşturma gereği yapıldığı söylendi.

Pınartepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İstanbul Polisi tarafından boş bir alanda helikopter destekli bir arama çalışması yapılmaya başlanmıştı. Yapılan çalışmalar bugün gündüz saatlerinde de devam etti. Yapılan çalışmalarda bölgede biriken su birikintisini kaldırmak için vidanjörden de yardım alındı. Aramalarda bir kepçede hazır bulundu. Aramaların Anadolu Adliyesi'nde yürütülen bir soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi.

Aramalardan henüz sonuç alınmazken polisin alandaki araması devam ediyor.