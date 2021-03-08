Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Ahmet Şahin'in babası son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Ahmet Şahin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

08.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:25
Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Ahmet Şahin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Şahin'in babası Salih Şahin son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Şahin'in babası Salih Şahin son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Ahmet Şahin'in babası Salih Şahin son yolculuğuna uğurlandı. 72 yaşında hayata veda eden merhum Salih Şahin'in cenaze namazı Kuba Cami'inde kılındı. Cenaze namazına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve merhum Salih Şahin'in sevenleri katıldı. Büyükçekmece'nin önde gelen eşraflarından olan merhum Salih Şahin'in cenazesi Kuba Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Değerli büyüğümüz Salih amcamızın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Salih amcayı 38 senedir tanırım. Hayatının dörtte üçünü hayır işlerine adadı. Onlarca camii ve okulda onun izi var. Acımız büyük. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Serdar Ortaç Müslüm Gürses
Spor Mustafa Er Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Ahmet Şahin'in babası son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:25:42. #1.16#
title